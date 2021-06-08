Роман Романенко: Вопрос обеспечения рабочими местами молодых и активных актуален как никогда
18:00 08.06.2021
|Фото Ивана Степанова
Глава РФ Владимир Путин ранее поручил правительству разработать и начать выполнение постоянной программы молодежной занятости. А Романенко отметил, что по его инициативе сейчас идет проработка механизма выдачи выпускникам вузов и ссузов специального сертификата номиналом 100 тыс. рублей, который позволит работодателям покрыть расходы на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.
Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придётся изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов. Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включённых в будущую программу молодёжной занятости», - отметила Мария Воропаева, по словам которого в некоторых регионах работодателям уже предоставляются льготы, в случае, если они берут на работу выпускников вузов и ссузов.
Согласно сведениям Министерства труда и социальной защиты РФ, количество зарегистрированных безработных граждан РФ моложе 25 лет достигло 156 тыс. человек, при этом 15 тыс. - это выпускники 2020 года.
НОВОСТИ
- 19:45 08.06.2021
- Грушко: Зеленский саботирует выполнение Минских соглашений всеми силами...
- 19:33 08.06.2021
- Облет Белоруссии может нести угрозу безопасности пассажиров - Замглавы МИД РФ
- 19:16 08.06.2021
- Спортсменов из Северной Кореи на Олимпиаде в Токио не будет - МОК
- 18:49 08.06.2021
- Бинкен: Завершение строительства "Северного потока 2" - дело фактически решенное...
- 18:30 08.06.2021
- От системы SWIFT Россию отключать не будут
- 17:40 08.06.2021
- Апелляционная палата трибунала в Гааге подтвердила пожизненный приговор Младичу
- 17:26 08.06.2021
- Координатор «ЛизаАлерт» Леонов: нужно ограничить скорость движения самокатов до 15 км/ч на тротуарах
- 17:12 08.06.2021
- Суд отказался допрашивать Кудрявцева, в квартиру которого незаконно проникла Соболь
- 17:00 08.06.2021
- Макрону дали пощечину во время общения с гражданами, два человека задержаны - ТВ
- 16:32 08.06.2021
- Травмированные в Волжском подростки сами обстреляли друг друга из пневматики - ГУ МВД
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать