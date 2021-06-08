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Роман Романенко: Вопрос обеспечения рабочими местами молодых и активных актуален как никогда

18:00 08.06.2021

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Фото Ивана Степанова
Проблема обеспечения занятости молодежи в России давно назрела и стала особенно актуальной в период пандемии, заявил депутат Госдумы РФ, Герой России Роман Романенко. По мнению парламентария, решать ее нужно комплексно, с учетом интересов обеих сторон: и претендентов на вакансии, и работодателей. «Необходимость внедрения программы, обеспечивающей занятость молодых людей, назрела давно. Особенно сейчас, когда экономика страны переживает последствия пандемии, вопрос обеспечения рабочими местами молодых – активных и целеустремлннных – граждан актуален как никогда», - сказал Романенко на встрече с председателем Молодежного парламента при Госдуме Марией Воропаевой.

Глава РФ Владимир Путин ранее поручил правительству разработать и начать выполнение постоянной программы молодежной занятости. А Романенко отметил, что по его инициативе сейчас идет проработка механизма выдачи выпускникам вузов и ссузов специального сертификата номиналом 100 тыс. рублей, который позволит работодателям покрыть расходы на уплату страховых взносов за трудоустроенного молодого специалиста.

Если такие инициативы появятся на федеральном уровне, то регионам не придётся изыскивать средства из своего бюджета, а у государства появится дополнительная возможность осуществлять поддержку молодых специалистов. Предложение Романа Романенко может стать одним из вариантов такой помощи, включённых в будущую программу молодёжной занятости», - отметила Мария Воропаева, по словам которого в некоторых регионах работодателям уже предоставляются льготы, в случае, если они берут на работу выпускников вузов и ссузов.

Согласно сведениям Министерства труда и социальной защиты РФ, количество зарегистрированных безработных граждан РФ моложе 25 лет достигло 156 тыс. человек, при этом 15 тыс. - это выпускники 2020 года. 

 

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