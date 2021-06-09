Александр Гинцбург и Александр Мажуга обсудили вопросы разработки вакцин
16:12 09.06.2021
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Фото Полины Коник
«Как ученый, преподаватель и ректор Александр Мажуга прекрасно понимает, что нужно студентам и молодым ученым, как нужно выстраивать работу научных кластеров и исследовательских центров чтобы нарастить тот потенциал, на который будет опираться отечественная наука, а значит и вся наша страна в будущем», - заявил Гинцбург.
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