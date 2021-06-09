Александр Гинцбург и Александр Мажуга обсудили вопросы разработки вакцин

16:12

Фото Полины Коник



Академик Российской академии науки Российской академии медицинских наук, директор НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и ректор Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Д. И. Менделеева Александр Мажуга обсудили возможность разработки единой всемирной вакцины от коронавирусной инфекции. Александр Гинцбург заявил также, что считает важными предложения Александра Мажуги о необходимости популяризации науки и поддержке молодых ученых. «Мы отразили удар коронавируса. Разработка вакцины – настоящая победа. Но, чтобы быть готовым к новым вызовам - необходимо наращивать научный потенциал, необходимы молодые, энергичные профессионалы. Внушает надежду то, что у нас есть такие специалисты. Один из ярких примеров – Александр Мажуга. Молодой ученый мирового уровня, преподаватель, исследователь, ректор РХТУ имени Д. И. Менделеева, возглавивший вуз в 38 лет!», - сказал Александр Гинцбург.

«Как ученый, преподаватель и ректор Александр Мажуга прекрасно понимает, что нужно студентам и молодым ученым, как нужно выстраивать работу научных кластеров и исследовательских центров чтобы нарастить тот потенциал, на который будет опираться отечественная наука, а значит и вся наша страна в будущем», - заявил Гинцбург.