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ФБК признан решением Мосгорсуда экстремистской организацией

22:50 09.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение Мосгорсуда по вопросу признания Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, является иноагентом) может вступить в силу сразу после его оглашения. Это значит, что ФБК будет вынужден сразу ликвидировать организацию, заявил журналистам адвокат Илья Новиков, представляющий интересы фонда.

"Представитель прокуратуры в ходе выступления заявил о том, чтобы решение по вопросу о признании ФБК экстремистской организацией вступило в силу сразу после оглашения. Это значит, что сотрудники фонда будут вынуждены сразу приступить к его ликвидации", - сказал он, отметив, что у представителей ФБК останется возможность его обжаловать.

В Мосгорсуде слушается иск столичной прокуратуры о признании ФБК и Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ) (признаны в РФ НКО-иноагентами), а также общественного движения "Штабы Навального" экстремистскими организациями. Заседание проходит в закрытом режиме, так как в деле есть секретные материалы.

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