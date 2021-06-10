Петр Толстой: Экс-главу "Жилищника" Лефортово исключат из "Единой России" за халатность

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Бывшего руководителя ГБУ «Жилищник района Лефортово» Елену Бахтареву исключат из рядов «Единой России». По словам секретаря Московского городского отделения партии Петра Толстого, она будет исключена из партии за халатность. Как отметил депутат Госдумы РФ, после многочисленных жалоб москвичей на Бахтареву, он инициировал проверку ее работы. Как отмечает Толстой, жители района жаловались на плохое качество работы организации, а так же самоуправство руководителей бюджетного учреждения, которое доходило до отключения электроэнергии в домах активных граждан.

«ГБУ «Жилищник района Лефортово» давно славится своими нечеловеческими условиями работы собственных сотрудников, с регулярными задержками заработной платы, невыплатами внеурочных и т.д.», - отметил Толстой, по мнению которого, «ГБУ и подведомственная ему территория превратились в личную рабовладельческую вотчину г-жи Бахтаревой».

По словам парламентария, членство Бахтаревой в «Единой России» будет приостановлено в скором времени, а материалы о ее работе на посту руководителя бюджетной организации уже направили в отделение ЕР по Восточному административному округу столицы. Как заявил Петр Толстой, недобросовестным чиновникам не место в «Единой России» и партия будет прощаться с ними.

Как уже сообщала «НГ», вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой 31 мая был выбран руководителем московского отделения «Единой России», по итогам его 25-й партконференции и сменил на этом посту Андрея Метельского.