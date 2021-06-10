В РФС прислушаются к просьбе преклонять колени в честь темнокожих

16:12

Российский футбол прислушается к просьбе преклонять колени в честь темнокожих. Союз европейских футбольных ассоциаций призвал болельщиков уважать акцию в поддержку движения Black Lives Matter.

«UEFA придерживается нулевой терпимости к расизму, и любой игрок, который призывает к равенству между людьми, преклонив колено, будет иметь право сделать это», — заявил представитель организации.

Член комитета по этике Российского футбольного союза Андрей Созин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» отметил, что это право любого игрока, а запрещать вставать на колено никому не будут.

«Мы должны прислушаться к рекомендации FIFA, UEFA, потому что РФС член этих организаций. Поэтому запретить кому-либо вставать на колено мы не можем, но и заставить мы тоже не имеем права. Поэтому если вдруг кто-то в российской команде решит встать на колено (хотя я не думаю, что кто-то встанет), по циркуляру, по правилам игры, если UEFA рекомендует, то РФС доводит до сведения футбольной общественности, что вы можете встать на колено... Моё мнение: я бы не стал вставать. Но это желание каждого... Но это всё равно, что мусульмане, православные, всем сказать, что надо креститься или молиться. Это не про футбол, это не футбольная тема».

Ранее Международный олимпийский комитет запретил спортсменам преклонять колено в знак солидарности с движением Black Lives Matter во время Олимпийских игр в Токио. Представители США выступали за то, чтобы отменить правило Олимпийской хартии, запрещающее политические акции во время Олимпийских игр, однако МОК оставил его в силе.