ЕС выкупает у Армении право на использование наименования «коньяк»

17:12 Источник: Эхо Москвы

Европейский союз предложил Армении выкупить право на использование наименования «коньяк» за 3 миллиона евро. Ереван согласился. В постановлении правительства говорится, что отказ от названия будет постепенным. Среди целей – помощь промышленности Армении. Теперь Ереван должен будет разработать новое наименование для армянского коньяка, его рекламу и продвижение на внутреннем и внешнем рынках. Эхо Москвы