ЕС выкупает у Армении право на использование наименования «коньяк»
17:12 10.06.2021 Источник: Эхо Москвы
Европейский союз предложил Армении выкупить право на использование наименования «коньяк» за 3 миллиона евро. Ереван согласился. В постановлении правительства говорится, что отказ от названия будет постепенным. Среди целей – помощь промышленности Армении. Теперь Ереван должен будет разработать новое наименование для армянского коньяка, его рекламу и продвижение на внутреннем и внешнем рынках. Эхо Москвы
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