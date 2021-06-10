Доктор Александр Румянцев призвал не ограничивать госфинансирование лечения острого лимфобластного лейкоза
18:10 10.06.2021
В России нужно увеличить объем средств, которые выделяются государством на лечение пациентов с острым лимфобластным лейкозом, заявил главный детский онколог-гематолог, член президиума РАН, основатель Центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев. По его мнению, сейчас на лечение самого распространенного у детей вида опухолей выделяется около 100 тыс. руб. на одного пациента, что не всегда позволяет использовать эффективные лекарства и оборудование. Ведь расходы на лечение острого лимфобластного лейкоза могут достигать 1,5 млн рублей. «Из стоимости лечения, которая формируется на основе клинических рекомендаций, финансисты исключают необходимые дорогостоящие лекарства на основании того, что в инструкциях этих лекарств не прописаны показания у детей. По этой же причине мы не можем использовать целый ряд оборудования, это в корне меняет технологию и влияет на результаты лечения», — говорит доктор Румянцев.
По его словам, необходимо изменить законодательство так, чтобы была возможность проводить терапию на основе клинических рекомендаций, разработанных профессиональным сообществом и обеспечивать реальное финансирование успешного лечения больных. Прежде Румянцев призывал в два раза увеличить расходы на здравоохранение, довести их до 7% от ВВП в течение ближайших двух-трех лет, а также бесплатно обеспечить всех детей до 18 лет лекарствами.
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