Бундестаг отклонил резолюцию «Зеленых» против «Северного потока-2»
10:00 11.06.2021 Источник: Коммерсант.ru
Бундестаг отклонил резолюцию фракции «Зеленых» с требованием пересмотреть политику в отношении России и отказаться от строительства трубопровода «Северный поток – 2». Об этом сообщается на сайте германского парламента.
«Предложение было отклонено в ходе прямого голосования большинством в составе фракций ХДС/ХСС, Социал-демократической партии Германии, "Альтернативы для Германии" и Левой партии»,— говорится в сообщении (перевод по ТАСС). За принятие резолюции проголосовали только сами «Зеленые». Коммерсантъ
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