Естественная убыль населения России в 2020-м году вдвое превысила показатели 2019-го года - Росстат
19:30 11.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Естественная убыль населения в 2020 году составила 702 тыс. человек, что вдвое выше показателя 2019 года, следует из опубликованных в пятницу данных Росстата.
По его информации, в 2020 году в России родились 1,43 млн человек, а умерли 2,14 млн. В 2019 году родились 1,48 млн человек, 1,8 млн умерли.
Количество браков в России также сократилось - с 950,2 тыс. в 2019 году до 770,9 тыс. в 2020-м. При этом снизилось и число разводов: если в 2019 году их зарегистрировали 620,7 тыс., то в 2020-м - 564,7 тыс., свидетельствуют данные Росстата.
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