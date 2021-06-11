Путин впервые примерно за три года дал интервью американскому ТВ

19:45 Источник: Интерфакс

Президент России Владимир Путин дал первое за примерно три года интервью американскому телевидению, первые отрывки выйдут в эфир на канале NBC News в ночь на субботу.

На одной из страниц телеканала в твиттере поясняется, что полная версия интервью будет показана 14 июня. Таким образом, оно выйдет в эфир в США за два дня до встречи Путина с американским президентом Джо Байденом в Женеве. Саммит с Байденом запланирован на 16 июня.

До этого Путин давал интервью американскому телеканалу Fox News в 2018 году, когда президентом США был Дональд Трамп.