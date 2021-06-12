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На следующей неделе Сибирь окажется в центре очага аномального тепла - Гидрометцентр

09:30 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Очаг аномального тепла переместится в Западную Сибирь в середине следующей недели. В Салехарде, Омской, Тюменской областях температура воздуха днем будет достигать 24-30 градусов тепла, что на 4-10 градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"В середине недели следующей очаг тепла, аномалий положительных, сместится к Западной Сибири. В Салехарде уже, например, будет температура на 10 градусов выше нормы - 24-25 градусов тепла. Очаг затем будет смещаться дальше на юго-восток, в Тюменскую область", - сообщил он.

По словам Вильфанда, во второй половине недели в Тюменской области температура днем будет достигать 30 градусов тепла. В Омской области в этот период температура будет достигать 25-27 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.

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