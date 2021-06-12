На следующей неделе Сибирь окажется в центре очага аномального тепла - Гидрометцентр
09:30 12.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"В середине недели следующей очаг тепла, аномалий положительных, сместится к Западной Сибири. В Салехарде уже, например, будет температура на 10 градусов выше нормы - 24-25 градусов тепла. Очаг затем будет смещаться дальше на юго-восток, в Тюменскую область", - сообщил он.
По словам Вильфанда, во второй половине недели в Тюменской области температура днем будет достигать 30 градусов тепла. В Омской области в этот период температура будет достигать 25-27 градусов тепла, что на 4-6 градусов выше климатической нормы.
НОВОСТИ
- 09:25 12.06.2021
- В центре Вашингтона открыли мемориала Первой мировой войны
- 23:30 11.06.2021
- Со "Спутником V" можно будет поехать в Грецию
- 23:00 11.06.2021
- Идут попытки согласовать повестку встречи Зеленского и Путина - МИД Украины
- 22:30 11.06.2021
- Зеленский в июле собирается в США
- 22:15 11.06.2021
- Тема Навального - не в повестке отношений РФ и США - Песков
- 22:00 11.06.2021
- ПАРНАС не будет участвовать в предстоящих выборах в Госдуму - СМИ
- 21:45 11.06.2021
- Отношения с России и Европы, похоже, будут деградировать и дальше, считает Чижов
- 21:25 11.06.2021
- Пожарные в России получили право проверять документы граждан
- 20:30 11.06.2021
- Титов: Рост экономики нужно стимулировать более сложными методами, чем обычная игра со ставкой
- 20:00 11.06.2021
- Минтруд предлагает разрешить отцам-одиночкам получить "материнский капитал"
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать