Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 13 июня, 2021
09:40 13.06.2021 Источник: Интерфакс
Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 175 млн 627 тыс. 498, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
С начала распространения вируса число жертв от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 794 тыс. 275 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
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