0
0
25
НОВОСТИ

Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 13 июня, 2021

09:40 13.06.2021 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 175 млн 627 тыс. 498, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 794 тыс. 275 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

09:45 13.06.2021
Афганистан предлагает России более тесное сотрудничество
0
24
09:15 13.06.2021
В НАТО, похоже, придумали, как начать снижение напряженности в отношениях с РФ
0
60
09:00 13.06.2021
Глава ВОЗ считает, что надо обязательно раскрыть тайну происхождения COVID-19
0
62
20:40 12.06.2021
Китай предложил Белоруссии наладить производство вакцин против коронавируса - Ярошенко
0
758
20:30 12.06.2021
Во время саммита G7 в Корнуолле тысячи протестующих вышли на улицы
0
732
20:20 12.06.2021
После падения с электросамоката мэр Кисловодска госпитализирован в тяжелом состоянии
0
826
20:10 12.06.2021
В Армению вернулись военнопленные, освобожденные Азербайджаном - Пашинян
0
800
19:10 12.06.2021
По теме "Северного потока - 2" ФРГ и США "на правильном пути" - Меркель
0
757
18:10 12.06.2021
В июне в Московском регионе вырос спрос на маски в 1,5 раза - Wildberries
0
658
18:00 12.06.2021
В Оперштабе призвали москвичей вакцинироваться на выходных
0
699

Возврат к списку