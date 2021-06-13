Данные университета Дж. Хопкинса о заражении COVID-19 в мире на 13 июня, 2021

09:40 Источник: Интерфакс

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро воскресенья составило 175 млн 627 тыс. 498, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса число жертв от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 794 тыс. 275 человек.

В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.