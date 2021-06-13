Общегородской выпускной бал в Москве отменен
11:14 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Москвы отменили общегородской выпускной в Парке Горького из-за эпидемиологической обстановки в городе. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе столичного департамента образования и науки.
"Общегородского праздника для выпускников, который традиционно проходил в конце июня в Парке Горького, в этом году не будет. Решение о его отмене принято в связи с тем, что в столице остается сложной ситуация с коронавирусом и наблюдается значительный рост числа заболевших, в том числе и среди школьников", - рассказал собеседник агентства.
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