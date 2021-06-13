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Администрация ВДНХ вводит ряд ограничений на время "ковидных" каникул

16:00 13.06.2021 Источник: Интерфакс

В связи с ухудшением эпидемической ситуации в столице и указом мэра города на ВДНХ введены ряд ограничительных мер, сообщили "Интерфаксу" в выставочном комплексе.

"С 13 июня по 20 июня временно приостанавливают свою работу детские и спортивные площадки, комнаты матери и ребенка, аттракцион "Поезд для туристических поездок по территории ВДНХ", пункт проката велосипедов и самокатов, лодочная станция "Алые паруса", "Городская ферма". В онлайн-режиме будут работать экоцентры "Цветоводство" и "Пчеловодство", - говорится в сообщении.

Отмечается, что кафе и рестораны на территории ВДНХ будут работать до 23:00, а фудкорт - только на вынос.

"Музеи и выставки работают с учетом действующих мер безопасности. Музей ВДНХ, интерактивный комплекс "Буран", центры "Космонавтика и авиация" и "Слово" открыты в режиме выходного дня. Акция "Счастливые часы" действовать не будет. Интерактивные экспонаты будут демонстрироваться смотрителями музеев", - подчёркивается в сообщении.

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