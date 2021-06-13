0
0
36
НОВОСТИ

В ООН предупредили о новой крупной волне мигрантов стремящихся в Европу через Италию

20:58 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) предупредило о резком росте в 2021 году числа мигрантов, прибывающих в Италию морским путем. Об этом сообщила представитель УВКБ ООН в Италии Кьяра Кардолетти в опубликованном в воскресенье интервью газете "Вельт ам зонтаг".

Кардолетти пояснила, что в текущем году в Италию прибудет по морю столько мигрантов, сколько не наблюдалось за последние четыре года. "По нашим оценкам, в этом году около 60 тыс. человек попадут в Европу по центрально- средиземноморскому маршруту", - отметила Кардолетти. Она добавила, что "это будет наибольшее число мигрантов, прибывших с 2017 года".

Основной причиной резкого роста количества мигрантов, по ее словам, стала непростая ситуация в Ливии. Многие из них не смогли отправиться в Европу из-за пандемии коронавируса. Однако в связи с улучшением эпидемиологической ситуации мигранты вновь ринулись в европейские страны в поисках лучшей жизни.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

21:10 13.06.2021
Особый режим на въезд в регион установили власти Ивановской области
0
109
19:45 13.06.2021
Власти проверят в Москве соблюдения правил "ковидных" каникул в столичных ТРЦ
0
196
18:10 13.06.2021
Байден высказал свою точку зрения по поводу пресс-конференции после встречи с Путиным
0
390
17:50 13.06.2021
Большинство пациентов с COVID-19 в "Коммунарке" не прошли вакцинацию - Главврач
0
548
17:23 13.06.2021
Блинкен ушел от прямого ответа на вопрос по поводу совместной пресс-конференции Путина и Байдена
0
316
16:45 13.06.2021
Блинкен рассказал, в чем он согласен с Путиным
0
439
16:00 13.06.2021
Администрация ВДНХ вводит ряд ограничений на время "ковидных" каникул
0
412
15:11 13.06.2021
Страны "семерки" планируют выделять на решение проблем с климатом до 100 млрд долл в год
0
431
14:34 13.06.2021
Запросы от космических туристов включали возможность выхода в открытый космос
0
448
14:27 13.06.2021
В Подмосковье разыграют квартиру среди вакцинировавшихся
0
541

Возврат к списку