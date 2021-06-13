В ООН предупредили о новой крупной волне мигрантов стремящихся в Европу через Италию
20:58 13.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) предупредило о резком росте в 2021 году числа мигрантов, прибывающих в Италию морским путем. Об этом сообщила представитель УВКБ ООН в Италии Кьяра Кардолетти в опубликованном в воскресенье интервью газете "Вельт ам зонтаг".
Кардолетти пояснила, что в текущем году в Италию прибудет по морю столько мигрантов, сколько не наблюдалось за последние четыре года. "По нашим оценкам, в этом году около 60 тыс. человек попадут в Европу по центрально- средиземноморскому маршруту", - отметила Кардолетти. Она добавила, что "это будет наибольшее число мигрантов, прибывших с 2017 года".
Основной причиной резкого роста количества мигрантов, по ее словам, стала непростая ситуация в Ливии. Многие из них не смогли отправиться в Европу из-за пандемии коронавируса. Однако в связи с улучшением эпидемиологической ситуации мигранты вновь ринулись в европейские страны в поисках лучшей жизни.
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