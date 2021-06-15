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Ежесуточная заболеваемость коронавирусом выросла в Подмосковье на 53% - власти

14:12 15.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Специалисты отмечают рост ежесуточной заболеваемости коронавирусом в Подмосковье на 53%, число госпитализаций возросло на 70% за две недели. Об этом во вторник сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Ежесуточная [заболеваемость коронавирусом] выросла на 53%. Среднесуточное количество госпитализаций за две недели выросло на 70%, количество вызовов скорой помощи выросло на 46% и доходит до 12,5 тыс. вызовов в сутки", - сказала Стригункова.

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