0
0
116
НОВОСТИ

Анатолий Вассерман призвал поддержать российских фермеров

14:44 16.06.2021

12.jpg
Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Российских фермеров можно поддержать за счет создания новых условий для расширения сбыта продукции и организации кооперативов, заявил участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман. По словам аналитика, сейчас ключевой проблемой для небольших фермерских хозяйств становится доступ на рынки. «К сожалению, сейчас на большей части рынков не только Москвы, но и России в целом работают не сами производители, а перекупщики, - заявил Вассерман в ходе общения с инициативной группой жителей Восточного административного округа на Преображенском рынке Москвы. - Именно поэтому важно, чтобы у фермеров появилась реальная возможность самостоятельно реализовывать товар и не быть задавленными «перекупом». Поэтому следует усилить меры поддержки отечественных фермеров мелкого и среднего звена за счет расширения рынков сбыта и кооперативных объединений». 

Вассерман уверен, что это позволит небольшим фермерским хозяйствам организовывать коллективные торговые точки и значит, вытеснить посредников из цепи поставок фермерской продукции. В результате существенно снизится цена продукции для конечного потребителя.  «Покупатель получит по приятной цене качественные и максимально свежие фермерские продукты: овощи, фрукты, молочку, мясо. А мелкие и средние фермеры смогут повысить доходность от своего дела. Уверен, эта мера поддержки сможет быть востребованной у производителей и положительно скажется на покупательском спросе населения», –  считает аналитик. 

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:37 16.06.2021
Политолог Дмитрий Орлов отметил постепенное усиление "экологического акцента" в политике московских властей
0
23
15:32 16.06.2021
Москалькова просит прокурора Чечни сообщить о ситуации с чеченкой, вывезенной из Дагестана
0
36
15:12 16.06.2021
КНР и Россия построят международную лунную станцию в 2026-2035 гг. - CNSA
0
72
15:00 16.06.2021
Нижняя палата парламента Чехии исключила РФ и КНР из тендера на новый энергоблок АЭС
0
97
14:40 16.06.2021
Путин и Байден поприветствовали друг друга рукопожатием перед саммитом РФ - США
0
144
14:32 16.06.2021
Разговор Путина и Байдена будет не из простых - Песков
0
159
14:15 16.06.2021
Путин приехал на виллу Ла-Гранж в Женеве
0
150
14:12 16.06.2021
Сервисы Сбербанка оказались лучшими для малого и среднего бизнеса
0
139
14:00 16.06.2021
Госдума ввела штрафы для зарубежных страховщиков за отказ страховать россиян
0
169
13:47 16.06.2021
Сбер предложил несколько идей для развития российской IT-отрасли
0
165

Возврат к списку