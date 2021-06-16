Анатолий Вассерман призвал поддержать российских фермеров
14:44 16.06.2021
|Фото из личного архива Анатолия Вассермана
Вассерман уверен, что это позволит небольшим фермерским хозяйствам организовывать коллективные торговые точки и значит, вытеснить посредников из цепи поставок фермерской продукции. В результате существенно снизится цена продукции для конечного потребителя. «Покупатель получит по приятной цене качественные и максимально свежие фермерские продукты: овощи, фрукты, молочку, мясо. А мелкие и средние фермеры смогут повысить доходность от своего дела. Уверен, эта мера поддержки сможет быть востребованной у производителей и положительно скажется на покупательском спросе населения», – считает аналитик.
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