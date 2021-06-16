Анатолий Вассерман призвал поддержать российских фермеров

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Фото из личного архива Анатолия Вассермана

Российских фермеров можно поддержать за счет создания новых условий для расширения сбыта продукции и организации кооперативов, заявил участник интеллектуальных состязаний, аналитик Анатолий Вассерман. По словам аналитика, сейчас ключевой проблемой для небольших фермерских хозяйств становится доступ на рынки. «К сожалению, сейчас на большей части рынков не только Москвы, но и России в целом работают не сами производители, а перекупщики, - заявил Вассерман в ходе общения с инициативной группой жителей Восточного административного округа на Преображенском рынке Москвы. - Именно поэтому важно, чтобы у фермеров появилась реальная возможность самостоятельно реализовывать товар и не быть задавленными «перекупом». Поэтому следует усилить меры поддержки отечественных фермеров мелкого и среднего звена за счет расширения рынков сбыта и кооперативных объединений».

Вассерман уверен, что это позволит небольшим фермерским хозяйствам организовывать коллективные торговые точки и значит, вытеснить посредников из цепи поставок фермерской продукции. В результате существенно снизится цена продукции для конечного потребителя. «Покупатель получит по приятной цене качественные и максимально свежие фермерские продукты: овощи, фрукты, молочку, мясо. А мелкие и средние фермеры смогут повысить доходность от своего дела. Уверен, эта мера поддержки сможет быть востребованной у производителей и положительно скажется на покупательском спросе населения», – считает аналитик.