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Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов

19:05 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.

"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.

Он уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы".

[обновлено 19:08]

"Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал также Путин.

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