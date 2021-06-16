Путин заявил, что договорился с Байденом о возвращении послов
19:05 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин заявил, что на переговорах с американским коллегой Джо Байденом они договорились о возвращении послов двух стран на места своей работы - в Москву и Вашингтон.
"Что касается возвращения послов в места своей работы, в Москву, соответственно, американского посла, в Вашингтон - российского, мы договорились о том, что этот вопрос решен", - сказал российский лидер журналистам по итогам саммита РФ - США в Женеве.
Он уточнил, что послы "возвращаются к месту своей службы".
[обновлено 19:08]
"Когда конкретно - завтра, послезавтра - это вопрос чисто технического характера", - сказал также Путин.
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