Россия не проводит военных учений возле границ США, а американцы это делают сейчас - Путин

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не проводит военных учений возле границ США, а американцы это делают прямо сейчас. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин по итогам саммита РФ - США в Женеве.

"Что касается учений: мы проводим учения на своей территории, так же, как Соединенные Штаты проводят на своей территории многие учения. Но мы не проводим учений, подтаскивая свою технику и личный состав к государственным границам Соединенных Штатов Америки", - заявил президент РФ. "К сожалению, наши американские партнеры делают это прямо сейчас", - добавил российский лидер.