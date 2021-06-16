Путин заявил, что у него не было и не может быть иллюзий относительно отношений с США
19:47 16.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент РФ Владимир Путин заверил, что у него не возникало никаких иллюзий относительно отношений с США ни до, ни после встречи с американским лидером Джо Байденом в Женеве.
"У меня и старых-то [иллюзий] не было, а вы говорите про новые. Откуда вы взяли про иллюзии? - переспросил Путин журналиста на пресс-конференции по итогам саммита. - Иллюзий никаких нет и быть не может".
Президент РФ сообщил также , что не обменивался с американским визави Джо Байденом приглашениями посетить, соответственно, Россию и США.
"Президент Байден не приглашал меня в гости. Я пока тоже не сделал такого приглашения", - сообщил Путин.
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