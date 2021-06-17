Байден и Эрдоган не достигли договоренности по С-400
20:40 17.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время двусторонней встречи не достигли договоренности по приобретенной Турцией российской зенитной ракетной системе С-400, главы государств условились продолжать консультации. Об этом сообщил в четверг помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге для журналистов по итогам европейского турне руководителя вашингтонской администрации.
"Что касается С-400, они (Байден и Эрдоган - прим. ТАСС) обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по С-400", - отметил он.
Салливан добавил, что президенты двух стран обсудили план охраны Турцией аэропорта Кабула после ухода НАТО из Афганистана. Они договорились, что Вашингтон окажет Анкаре в этом помощь.
НОВОСТИ
- 22:00 17.06.2021
- США уведомили РФ о шагах, которые могут предпринять в случае непринятия мер против хакеров
- 21:24 17.06.2021
- Рестораторы предложили мэру Москвы эксперимент по COVID-free зонам
- 21:20 17.06.2021
- Рост числа госпитализаций пациентов с коронавирусом составил более 32% - Мурашко
- 20:00 17.06.2021
- Лавров подчеркнул в беседе с Раабом важность отказа Лондона от провокационной риторики
- 19:34 17.06.2021
- Доктор Румянцев заявил о новых методах лечения острого лимфобластного лейкоза у детей
- 19:20 17.06.2021
- Ситуация с коронавирусом в Москве стремительно ухудшается - мэр
- 18:40 17.06.2021
- Депутата Заксобрания Петербурга Резника задержали после обысков у него
- 18:35 17.06.2021
- В честь туристического города Волоколамска назовут самолет авиакомпании «Россия»
- 18:07 17.06.2021
- Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах
- 18:00 17.06.2021
- Байден в Женеве посоветовал Путину подумать, нужно ли России увеличивать зависимость от Китая, сообщила Нуланд
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать