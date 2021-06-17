Байден и Эрдоган не достигли договоренности по С-400

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден и турецкий лидер Тайип Эрдоган во время двусторонней встречи не достигли договоренности по приобретенной Турцией российской зенитной ракетной системе С-400, главы государств условились продолжать консультации. Об этом сообщил в четверг помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан на спецбрифинге для журналистов по итогам европейского турне руководителя вашингтонской администрации.

"Что касается С-400, они (Байден и Эрдоган - прим. ТАСС) обсудили это. Договоренности не было достигнуто. Было решено продолжить диалог по С-400", - отметил он.

Салливан добавил, что президенты двух стран обсудили план охраны Турцией аэропорта Кабула после ухода НАТО из Афганистана. Они договорились, что Вашингтон окажет Анкаре в этом помощь.