Власти Ялты обратились за помощью к командующему ЧФ в эвакуации людей в ПВР
13:32 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР). Об этом в пятницу сообщила журналистам глава администрации города Янина Павленко.
"Я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом. Нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева", - сказала Павленко.
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