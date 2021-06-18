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Власти Ялты обратились за помощью к командующему ЧФ в эвакуации людей в ПВР

13:32 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Ялты обратились к командующему Черноморским флотом Игорю Осипову с просьбой выделить технику для доставки нуждающихся в помощи жителей и гостей города в пункты временного размещения (ПВР). Об этом в пятницу сообщила журналистам глава администрации города Янина Павленко.

"Я обратилась за помощью к командующему Черноморским флотом. Нам выделяют военную технику, чтобы курсировали по региону, собирали промокших людей для перевозки и доставки в пункты обогрева", - сказала Павленко.

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