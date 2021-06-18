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"Ростех" призвал сотрудников оборонных предприятий Московского региона срочно вакцинироваться

13:22 18.06.2021

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки госкорпорация «Ростех» обратилась к сотрудникам дочерних предприятий оборонно-промышленного комплекса в Москве и Подмосковье с призывом в кратчайшие сроки вакцинироваться. Для достижения коллективного иммунитета необходимо увеличить долю привитых против COVID-19 работников с нынешних 15 до 60%. Пока на предприятиях «Ростеха» в московском регионе привиты 16 тыс. человек.

«Предприятия «Ростеха» выполняют важнейшие государственные задачи в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других критически важных отраслей, - отмечает гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. - Мы должны сделать все, чтобы в условиях третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье».
«Чтобы сформировать коллективный иммунитет, прививку должны получить не менее 60% людей. В связи с этим мы обратились к директорам предприятий с призывом активизировать прививочные кампании в коллективах», - отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.

Сейчас вакцинация - главный способ защититься от COVID-19 и заболевания в тяжелой форме, что особенно важно с учетом распространения новых, более агрессивных штаммов коронавируса. В «Ростехе» действует Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, разработана и внедрена система мониторинга и анализа заболеваемости работников. Это позволяет принимать решения по переводу сотрудников на дистанционный режим, их дополнительному тестированию и применению других мер борьбы с пандемией. Сотрудники, переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой формах, могут участвовать в корпоративной программе медицинской реабилитации.

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