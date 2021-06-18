"Ростех" призвал сотрудников оборонных предприятий Московского региона срочно вакцинироваться
13:22 18.06.2021
«Предприятия «Ростеха» выполняют важнейшие государственные задачи в сфере гособоронзаказа, импортозамещения, поставок продукции для здравоохранения и других критически важных отраслей, - отмечает гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов. - Мы должны сделать все, чтобы в условиях третьей волны пандемии обеспечить бесперебойность процессов, минимизировать риски для сотрудников, сохранить их жизни и здоровье».
«Чтобы сформировать коллективный иммунитет, прививку должны получить не менее 60% людей. В связи с этим мы обратились к директорам предприятий с призывом активизировать прививочные кампании в коллективах», - отметил заместитель генерального директора госкорпорации «Ростех» Николай Волобуев.
Сейчас вакцинация - главный способ защититься от COVID-19 и заболевания в тяжелой форме, что особенно важно с учетом распространения новых, более агрессивных штаммов коронавируса. В «Ростехе» действует Оперативный штаб по борьбе с COVID-19, разработана и внедрена система мониторинга и анализа заболеваемости работников. Это позволяет принимать решения по переводу сотрудников на дистанционный режим, их дополнительному тестированию и применению других мер борьбы с пандемией. Сотрудники, переболевшие COVID-19 в средней и тяжелой формах, могут участвовать в корпоративной программе медицинской реабилитации.
НОВОСТИ
- 13:32 18.06.2021
- Власти Ялты обратились за помощью к командующему ЧФ в эвакуации людей в ПВР
- 13:20 18.06.2021
- Сохранение памяти о войне Германии против СССР является обязанностью немцев - Штайнмайер
- 13:05 18.06.2021
- Ситуация с ковидом ухудшилась из-за низких темпов вакцинации и нигилизма граждан - Песков
- 13:00 18.06.2021
- Путин в субботу очно выступит на съезде "Единой России"
- 12:32 18.06.2021
- Операторам и провайдерам отсрочили на год требование о повышении объема хранения трафика
- 12:29 18.06.2021
- Анатолий Вассерман призвал власти ужесточить контроль над застройщиками жилья
- 12:20 18.06.2021
- Заболеваемость туберкулезом в России достигла минимума за все время наблюдений - Мурашко
- 12:05 18.06.2021
- В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 1 февраля
- 12:00 18.06.2021
- В Москве выявили 9 056 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
- 11:32 18.06.2021
- "Парнас" утверждает, что Минюст приостановил регистрацию партии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать