США передумали поставлять Украине военную помощь на 100 миллионов долларов

20:54 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму 100 млн долларов, но поменял планы. Об этом в пятницу сообщила газета "Политико".

По информации источников издания, готовившийся пакет мер помощи включал в том числе поставки Украине оружия смертельного действия. Совет национальной безопасности США приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе Украины и России, а также в преддверии встречи американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве 16 июня.