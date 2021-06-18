США передумали поставлять Украине военную помощь на 100 миллионов долларов
20:54 18.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белый дом собирался предоставить Украине военную помощь на сумму 100 млн долларов, но поменял планы. Об этом в пятницу сообщила газета "Политико".
По информации источников издания, готовившийся пакет мер помощи включал в том числе поставки Украине оружия смертельного действия. Совет национальной безопасности США приостановил осуществление плана после снижения напряженности на границе Украины и России, а также в преддверии встречи американского лидера Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, которая прошла в Женеве 16 июня.
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