Вассерман: Детский спорт следует развивать через создание секций на спортобъектах в шаговой доступности
14:49 19.06.2021
|Фото Алены Курсовой
По словам Вассермана, застраивать территорию стадиона «Крылья Советов» жильем недопустимо. Как считает аналитик, этот спортобъект нужно сохранить, проведя реконструкцию, которая позволит активно использовать его местными жителями. Тут могут быть организованы бесплатные тренировки на свежем воздухе, созданы зоны для детских спортивных секций, воркаут-площадки. Однако серьезная реконструкция объекта необходима, считает Вассерман: «Сделать футбольные поля более качественными, поменять покрытия, соорудить трибуны на тренировочных полях. Возможно, кроме футбольных полей, следует создать здесь дополнительные зоны тренировок по уличной гимнастике, воркауту. Но главное, что вся эта спортивная инфраструктура как полноценная зона отдыха должна остаться для жителей».
Как говорит Вассерман, возможность самостоятельно тренироваться на свежем воздухе, наблюдать за спортивными достижениями сверстников, «качественно улучшает не только досуг, но и стимулирует к повышенной физической активности, вырабатывает командный дух и соревновательное начало у детей и подростков».
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