Вассерман: Детский спорт следует развивать через создание секций на спортобъектах в шаговой доступности

14:49

Фото Алены Курсовой

Cистему детского спорта в России и Москве нужно развивать, создавая секции на работающих объектах спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от места жительства детей, уверен аналитик, известный участник интеллектуальных состязания Анатолий Вассерман. Он посетил столичный стадион «Крылья Советов» вместе с гражданскими активистами Восточного административного округа Москвы, отметив важность сохранения этого спортивного объекта. «Самой главной мерой по развитию детского спорта будет являться наличие бесплатных секций недалеко от дома, а также сохранение всей уже существующей инфраструктуры в районе: стадионов, спортивных площадок, зон для спортивного досуга», - уверен аналитик.

По словам Вассермана, застраивать территорию стадиона «Крылья Советов» жильем недопустимо. Как считает аналитик, этот спортобъект нужно сохранить, проведя реконструкцию, которая позволит активно использовать его местными жителями. Тут могут быть организованы бесплатные тренировки на свежем воздухе, созданы зоны для детских спортивных секций, воркаут-площадки. Однако серьезная реконструкция объекта необходима, считает Вассерман: «Сделать футбольные поля более качественными, поменять покрытия, соорудить трибуны на тренировочных полях. Возможно, кроме футбольных полей, следует создать здесь дополнительные зоны тренировок по уличной гимнастике, воркауту. Но главное, что вся эта спортивная инфраструктура как полноценная зона отдыха должна остаться для жителей».

Как говорит Вассерман, возможность самостоятельно тренироваться на свежем воздухе, наблюдать за спортивными достижениями сверстников, «качественно улучшает не только досуг, но и стимулирует к повышенной физической активности, вырабатывает командный дух и соревновательное начало у детей и подростков».