0
0
63
НОВОСТИ

Вассерман: Детский спорт следует развивать через создание секций на спортобъектах в шаговой доступности

14:49 19.06.2021

007.jpg
Фото Алены Курсовой
Cистему детского спорта в России и Москве нужно развивать, создавая секции на работающих объектах спортивной инфраструктуры в шаговой доступности от места жительства детей, уверен аналитик, известный участник интеллектуальных состязания Анатолий Вассерман. Он посетил столичный стадион «Крылья Советов» вместе с гражданскими активистами Восточного административного округа Москвы, отметив важность сохранения этого спортивного объекта. «Самой главной мерой по развитию детского спорта будет являться наличие бесплатных секций недалеко от дома, а также сохранение всей уже существующей инфраструктуры в районе: стадионов, спортивных площадок, зон для спортивного досуга», - уверен аналитик. 

По словам Вассермана, застраивать территорию стадиона «Крылья Советов» жильем недопустимо. Как считает аналитик, этот спортобъект нужно сохранить, проведя реконструкцию, которая позволит активно использовать его местными жителями. Тут могут быть организованы бесплатные тренировки на свежем воздухе, созданы зоны для детских спортивных секций, воркаут-площадки. Однако серьезная реконструкция объекта необходима, считает Вассерман: «Сделать футбольные поля более качественными, поменять покрытия, соорудить трибуны на тренировочных полях. Возможно, кроме футбольных полей, следует создать здесь дополнительные зоны тренировок по уличной гимнастике, воркауту. Но главное, что вся эта спортивная инфраструктура как полноценная зона отдыха должна остаться для жителей».

Как говорит Вассерман, возможность самостоятельно тренироваться на свежем воздухе, наблюдать за спортивными достижениями сверстников, «качественно улучшает не только досуг, но и стимулирует к повышенной физической активности, вырабатывает командный дух и соревновательное начало у детей и подростков».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

15:15 19.06.2021
Многодетные семьи, продающие квартиру, могут получить налоговые льготы при условии приобретения ими нового жилья
0
45
15:08 19.06.2021
В Москве в ближайшее время будет доступна ревакцинация от COVID-19
0
59
15:00 19.06.2021
Прививаться от ковида - лучше, чем болеть - Путин
0
81
14:47 19.06.2021
Скоро будет запущена постоянная программа поддержки занятости молодежи - Путин
0
98
14:00 19.06.2021
Армия Литвы готова выставить заслон от наплыва нелегальных мигрантов
0
187
13:00 19.06.2021
Песков допустил возможность саммита Путина и Джонсона
0
227
12:30 19.06.2021
Количество пострадавших от подтоплений в Ялте выросло до 18 человек, 1 человек пропал
0
240
12:00 19.06.2021
В России выявили 17 906 случаев заражения коронавирусом за сутки, это максимум с 31 января
0
305
11:45 19.06.2021
В Москве выявили 9 120 заболевших ковидом за сутки, это максимум с начала пандемии
0
314
11:30 19.06.2021
Власти Китая обсуждают идею отмены контроля рождаемости - WSJ
0
307

Возврат к списку