Первый замминистра обороны РФ вручил медали выпускникам академии РВСН
18:10 19.06.2021 Источник: НГ-Online
В Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в субботу прошла церемония выпуска более 240 офицеров, в мероприятии приняли участие первый замминистра обороны РФ Руслан Цаликов и командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.
В этом году академия выпустила более 240 офицеров. За высокие показатели в учебе более 50 выпускников награждены медалями Минобороны России за отличное окончание вуза и дипломами с отличием.
Дипломы выпускникам вручил первый замминистра Руслан Цаликов. Также он передал молодым офицерам поздравление от имени министра обороны РФ и вручил золотые медали отличникам.
«Уверен, что нынешнее поколение офицеров-ракетчиков продолжат славные традиции российского воинства традиции - побед, и с достоинством займут свое место в рядах офицерского корпуса Вооруженных Сил России», – отметил Руслан Цаликов.
Созданная в 1820 году академия РВСН за все время подготовила более 55 тыс. офицеров. Среди ее выпускников – 193 кавалера Ордена Святого Георгия, 128 Героев Советского Союза. В списки личного состава академии навечно зачислен первый командир батареи реактивных систем залпового огня "Катюша" Герой Российской Федерации капитан Иван Флёров (звание Героя присвоено в 1995 году).
Торжественные мероприятия проводятся с соблюдением мер безопасности. В строю вакцинированные военнослужащие, либо переболевшие имеющие высокий уровень титра антител. Практически все выпускники вузов прошли вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Массовая иммунизация военнослужащих позволила выработать коллективный иммунитет.
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