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НОВОСТИ

Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины

21:00 19.06.2021 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответной меры на действия киевских властей о закрытии воздушного пространства для белорусских самолётов республика не будет принимать самолеты с Украины.

Ранее Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией из-за «провокационных действий» Лукашенко.  Эхо Москвы

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