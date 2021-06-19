Белоруссия не будет принимать самолеты с Украины

21:00 Источник: Эхо Москвы

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в качестве ответной меры на действия киевских властей о закрытии воздушного пространства для белорусских самолётов республика не будет принимать самолеты с Украины.

Ранее Верховная Рада Украины зарегистрировала проект постановления о разрыве дипломатических отношений Украины с Белоруссией из-за «провокационных действий» Лукашенко. Эхо Москвы