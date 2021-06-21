В Москве выявили 7 584 случая заражения коронавирусом за сутки

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 584 против 8 305 днем ранее, до 1 294 154. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,59%.

За сутки в Москве зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса (против 81 днем ранее), их общее количество достигло 21 512, следует из сообщения штаба.