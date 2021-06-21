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У РФ пока нет повода исключать США из списка недружественных стран - Песков

13:20 21.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия не имеет повода исключать США из списка недружественных стран до имплементации договоренностей, достигнутых на саммите в Женеве. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая в понедельник на соответствующий вопрос журналистов.

Представитель Кремля отметил, что на встречах лидеров "достигаются понимания того, где говорить бесполезно, где говорить нужно, где стороны не согласны категорически друг с другом и где полностью могут действовать в унисон". "Но любые понимания повисают в воздухе без реализации, без создания соответствующих рабочих механизмов и без предметного договора. Главы государств все-таки не имеют возможности из-за постоянного цейтнота говорить о деталях, они говорят концептуально и рамочно, а детали потом обговариваются на рабочем уровне", - заметил Песков.

"Поэтому до того, как эта имплементация на рабочем уровне не приняла действенный характер, до того, как мы увидим результаты этой имплементации, никаких поводов нет для изменений, упомянутых вами", - ответил пресс-секретарь президента на вопрос прессы о возможном исключении США из этого списка после встречи лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве в минувшую среду.

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