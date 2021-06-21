Петра Толстого попросили проконтролировать обустройство Аллеи памяти кремлевских курсантов в Люблино
16:32 21.06.2021
|Фото Александра Чикина
Жители Люблина высказали пожелание, чтобы к созданию проекта присоединилась автономная некоммерческая организация «Мой район». Затем совместными усилиями и, учитывая интересы жителей, планируется выбрать самый оптимальный вариант. «Мы хотим, чтобы это было совместное проектирование и люди сами могли выбрать, как должен выглядеть сквер» – говорится в письме Толстому.
Напомним, сквер маршала Кожедуба располагается вдоль одноименной улицы и делится на две части улицей Баграмяна. Участок сквера площадью более 3 гектаров отдан под оборудование Аллеи памяти кремлевских курсантов. Работы были запланированы на 2020 год, теперь же подрядчик только проектирование намерен завершить к 2022 году, а к самим работам приступить не ранее 2023 года. Такое положение дел не устраивает жителей района, оттого они обратились за помощью к Петру Толстому, помощь которого ранее помогла отреставрировать памятник Воину-Победителю.
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