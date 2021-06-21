«Группа ГАЗ» профинансировала создание ПЦР-лаборатории в центральной больнице города Павлово
17:56 21.06.2021
В городе Павлово Нижегородской области, где расположен Павловский автобусный завод «Группы ГАЗ», при финансовой поддержке компании открылась ПЦР-лаборатория. Она создана в центральной районной больнице города, которая находится в шаговой доступности от предприятия и места жительства заводчан. С вводом лаборатории в эксплуатацию у жителей города Павлово появилась возможность оперативно получать результаты теста на COVID. «Группа ГАЗ» направила на создание лаборатории 7 млн руб.
Ранее тесты на коронавирус отправлялись из центральной районной больницы Павлова в Нижний Новгород, ожидание результатов составляло несколько дней. Теперь результаты теста можно получить в течение суток. Диагностика проводится бесплатно по назначению участкового терапевта больницы.
Общие инвестиции «Группы ГАЗ» в борьбу с распространением коронавируса составили 1,5 млрд руб. Компания проводит комплекс мероприятий, связанных с защитой здоровья сотрудников, благотворительными инициативами и помощью тем, кто нуждается в поддержке в период пандемии.
В сентябре 2020 года в центре медицинской профилактики ГАЗ была создана сертифицированная лаборатория исследований широкого спектра инфекций, включая COVID-19. Для работников ГАЗа тестирование в лаборатории проводится бесплатно. Также в рамках комплексного подхода по сохранению здоровья сотрудников «Группа ГАЗ» закупила для заводской поликлиники высокоточные аппараты компьютерной и магнитно-резонансной томографии, оборудование для ультразвуковой диагностики и ударно-волновой терапии.
«Инвестирование в открытие ПЦР-лаборатории – это наш очередной вклад в борьбу с коронавирусом, – рассказал управляющий директор Павловского автобусного завода Андрей Васильев. – Еще в первую волну пандемии «Группа ГАЗ» оказала медикам помощь в приобретении аппаратов искусственной вентиляции легких, медицинских масок, спецодежды, дозаторов. Безвозмездно предоставлялся транспорт вместе с водителями для работы участковых врачей в Павлово. Мы понимаем, что заслон инфекции можно поставить только совместными усилиями, поэтому мы поддерживаем медиков и обеспечиваем защитные меры от пандемии для наших работников и всех жителей района».
«Открытие лаборатории в период пандемии очень важно. Это возможность для жителей Павлова и Павловского района получать доступную качественную и главное быструю помощь. От лица всего медицинского персонала выражаю огромную благодарность за оказанную помощь, – отметил главный врач ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Александр Маслагин. – В свою очередь администрация ЦРБ всегда идет навстречу пожеланиям автобусостроителей в части обеспечения медицинскими услугами: проводятся регулярные медосмотры, работники, проживающие в других районах города, при необходимости обслуживаются в поликлинике, находящейся рядом с предприятием».
«Новая лаборатория входит в состав клинико-диагностической лаборатории, расположенной в новом корпусе районной больницы. Лаборатория будет обслуживать Павловский район и все близлежащие к нему районы, – сообщила заведующая клинико-диагностической лабораторией ГБУЗ НО «Павловская ЦРБ» Наталья Денисова. – Впервые в работу лаборатории нашей больницы внедрены молекулярно-генетические методы исследования, что позволяет в короткие сроки, в течение суток, выделять возбудителей инфекции и ставить диагноз. Также это удобно и для здоровых людей, которые собрались на отдых либо в командировки, где необходимо предъявить данное исследование. В наших планах – расширение списка других выявляемых инфекций, вызывающих тяжелые заболевания».
«Мы безмерно благодарны автобусному заводу, а в его лице – всей «Группе ГАЗ», буквально с первых дней начала пандемии COVID-19 протянувших руку помощи Павловскому району», – отметил председатель Совета депутатов Павловского муниципального округа Виктор Куренков.
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