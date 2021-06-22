Государство должно создать условия для успешного взаимодействия медицины с бизнесом - доктор Румянцев

18:00

Фото Алены Бжаховой

Представители бизнеса придут в медицину только при условии получения ими конкретных заказов от госсектора на оборудование и изготовление лекарств на тендерной основе. Таково мнение главного детского онколога, академика РАН, основателя центра Д. Рогачева доктора Румянцева, высказанного им в ходе полемики с бизнесменами в формате «Клуб лидеров».

Доктор считает перспективу сотрудничества предпринимателей с медиками весьма продуктивной, ведь по статистике в РФ 70% лекарств и 90% высокотехнологичного медицинского оборудования импортируется. В России не производят тяжелое оборудование для диагностики, аппараты лучевой терапии, медицинские радионуклиды, и целый ряд средств, без которых современная медицина немыслима. Если государство будет организовывать заказы и проводить их на тендерной основе, считает основатель центра Д. Рогачева, предприниматели не останутся в стороне, ведь бизнесмены не могут работать с медиками, не имея конкретной задачи.

В качестве примера продуктивного сотрудничества с бизнесом Румянцев привел профинансированную компанией «Роснефть» программу лечения с помощью CAR-T-клеток. Компания выделила на программу 465 млн рублей на 4 года, что позволило вылечить 75 пациентов, которым не помогла даже пересадка костного мозга.

В ходе обсуждения поднимался вопрос об отсутствии урегулирования отношений между частными и государственными клиниками. Государственные клиники не располагают должным объемом оборудования и средств, чем от них выгодно отличаются клиники коммерческие, но, говорит доктор, подготовку специалистов и кадров для медицинских учреждений в любом случае осуществляют госструктуры. Румянцев выдвинул предложение, что часть услуг частные клиники могли бы оказывать по полису обязательного медицинского страхования, а остальную сумму пациент возмещал бы учреждению самостоятельно. Логично было бы выработать приемлемую схему софинансирования, полагает академик. Поскольку теперь на пожертвования больницы почти не строят, эта практика практически ушла в небытие, тем более, что благотворительные средства должны использоваться под определённые медиками цели. Бизнес со своей стороны не видит смысла в безвозмездной помощи медицине без налоговых послаблений, подытожил детский онколог.