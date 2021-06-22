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Государство должно создать условия для успешного взаимодействия медицины с бизнесом - доктор Румянцев

18:00 22.06.2021

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Фото Алены Бжаховой
Представители бизнеса  придут  в медицину только при условии получения ими конкретных заказов от госсектора на оборудование и изготовление лекарств на тендерной  основе. Таково мнение главного детского онколога, академика РАН, основателя центра Д. Рогачева  доктора Румянцева, высказанного им  в  ходе полемики с бизнесменами в формате «Клуб лидеров».

Доктор считает перспективу сотрудничества предпринимателей с медиками весьма продуктивной, ведь по статистике в РФ 70% лекарств и 90% высокотехнологичного медицинского оборудования импортируется. В России не производят тяжелое оборудование для диагностики,  аппараты лучевой терапии, медицинские радионуклиды,  и целый ряд средств,  без которых современная медицина немыслима.   Если государство будет организовывать заказы и проводить их на тендерной основе,  считает основатель центра Д. Рогачева, предприниматели не останутся в стороне, ведь  бизнесмены не могут работать с медиками, не имея конкретной задачи.

В качестве примера продуктивного сотрудничества  с бизнесом  Румянцев привел профинансированную компанией «Роснефть» программу лечения с помощью CAR-T-клеток. Компания выделила на программу 465 млн рублей на 4 года, что позволило вылечить 75 пациентов, которым не помогла даже пересадка костного мозга.  

В ходе обсуждения поднимался вопрос об отсутствии урегулирования отношений между частными  и государственными клиниками. Государственные клиники не располагают  должным объемом оборудования и средств, чем от них выгодно отличаются клиники коммерческие, но, говорит доктор, подготовку специалистов и кадров для медицинских учреждений в любом случае осуществляют госструктуры.  Румянцев выдвинул предложение, что часть услуг частные клиники могли бы оказывать по полису обязательного медицинского страхования, а остальную сумму пациент возмещал бы учреждению самостоятельно. Логично было бы выработать приемлемую схему софинансирования, полагает академик. Поскольку  теперь  на пожертвования больницы почти не строят, эта практика практически ушла в небытие, тем более, что благотворительные средства должны использоваться под определённые медиками цели. Бизнес со своей стороны  не видит смысла  в безвозмездной помощи медицине без налоговых послаблений,  подытожил детский онколог.  

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