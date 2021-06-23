Российское посольство призвало США и НАТО отказаться от учений в Черном море

09:00 Источник: Газета.Ru

Посольство России в Соединенных Штатах в своем Twitter выступило с призывом отказаться от проведения многонациональных военных учений Sea Breeze — 2021, которые пройдут на Украине и в Черном море.

«Масштабность и явно агрессивный характер учений Sea Breeze никак не соответствуют реальным задачам безопасности в Черноморском регионе. Повышают риски непреднамеренных инцидентов. Поощряют милитаристские настроения в Киеве», — заявили в посольстве.

По заявлению посольства, уменьшить напряженность в этом регионе смогут только сами причерноморские государства при условии того, что в этот процесс не будут вмешиваться «снаружи».

«Настоятельно призываем США и их союзников отказаться от отработки военных действий на Черном море. Примером многосторонних усилий по поддержанию мира и стабильности в регионе является формат #Blackseafor, нацеленный на укрепление мер доверия на море», — призвали в посольстве. Газета.Ru