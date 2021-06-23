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Пентагон к 2028 году развернет в западной части Тихого океана две бригады с гиперзвуковыми ракетами - ГРУ

13:20 23.06.2021 Источник: Интерфакс

Пентагон к 2028 году развернет в западной части Тихого океана две бригады с гиперзвуковыми ракетами дальностью более 5,5 тыс. километров, заявил начальник ГРУ Игорь Костюков.

"Министерство армии США намерено развернуть к 2028 году в западной части Тихого океана две перспективные "многосферные" бригады, способные проводить кибероперации и оснащенные высокоточным оружием большой дальности, включая гиперзвуковые ракеты досягаемостью 5500 километров", - сказал Костюков на IX Московской конференции по международной безопасности.

"Наряду с этим, в качестве возможного пункта базирования создаваемых ракет средней дальности рассматривается военная инфраструктура японского острова Ио", - добавил он.

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