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НОВОСТИ

Военный атташе Британии вызван в МО РФ из-за нарушения госграницы эсминцем в Черном море

15:00 23.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России из-за инцидента в Черном море. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - заявили в ведомстве.

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