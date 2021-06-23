Военный атташе Британии вызван в МО РФ из-за нарушения госграницы эсминцем в Черном море

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве вызван в Минобороны России из-за инцидента в Черном море. Об этом сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

"В связи с нарушением эсминцем ВМС Великобритании государственной границы Российской Федерации в Минобороны России вызван атташе по вопросам обороны при посольстве Великобритании в Москве", - заявили в ведомстве.