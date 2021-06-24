Сбер и правительство Нижегородской области договорились о реализации в регионе технологии Social ID

11:03

Сбер и правительство Нижегородской области заключили соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых технологий. Документ в присутствии вице-премьера Дмитрия Чернышенко подписали заместитель председателя правления Сбербанка Ольга Голодец и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

В рамках соглашения стороны намерены совместно внедрять и развивать в регионе новые цифровые технологии в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и автоматизированных систем, направленных на повышение эффективности управления и контроля исполнения задач. Первой будет реализована технология Social ID в рамках проекта «Карта жителя Нижегородской области».

«Для нас абсолютный приоритет – это финансовые услуги, где Сбербанк является экспертом высочайшего уровня, – рассказала Ольга Голодец. – При этом компания обладает новейшими цифровыми технологиями, которые сегодня используются в различных сферах. Технологии, которые будут внедряться в Нижегородской области позволят обеспечить совершенно новый уровень удобства и доступности различных сервисов, а также заботы о человеке».

«Social ID – один из передовых продуктов, технология, позволяющая гражданам бесшовно получать различные меры поддержки от государства, – добавила Ольга Голодец. – Это происходит оперативно и качественно, нет необходимости ходить по инстанциям и собирать подтверждающие документы. Сервис будет разработан до конца 2021 года. Мы рады, что благодаря подписанному соглашению эта технология придет на службу в Нижегородскую область и сделает жизнь жителей региона более комфортной».

«Цифровые решения Сбера позволяют ускорить работу по обработке данных, полученных в ходе диагностики, и сделать ее более эффективной, – отметил Глеб Никитин. – Сейчас мы серьезно обновляем парк медтехники в больницах в рамках нацпроекта и программы модернизации первичного звена. Но важно не только закупить технику, но и наладить систему обработки результатов, чтобы диагноз ставился максимально качественно и эффективно. Технологии телемедицины позволяют привлечь к этой работе врачей ведущих больниц как региона, так и страны. Особенно это важно в период пандемии».