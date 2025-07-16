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Нормы ЕС не позволяют направлять деньги из бюджета ЕС на закупки оружия США для Киева — ЕК

15:00 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нормы Евросоюза не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета Евросоюза на закупки оружия США для Киева, поэтому странам сообщества придется использовать на это деньги из своих национальных бюджетов, в том числе — полученные от Евросоюза. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg.

«Базовые договоры Евросоюза не позволят направлять средства из бюджета ЕС напрямую на закупку оружия Украине. Однако Еврокомиссия может подтолкнуть страны ЕС использовать средства из общеевропейского займа в размере 150 млрд евро на общие военные закупки, потенциально высвобождая таким образом собственные деньги на оплату военных поставок Украине», — цитирует агентство Кубилюса.

Еврокомиссар по обороне также пояснил журналистам Bloomberg, что выделяемые на военные нужды средства из бюджета ЕС на период до 2034 года будут «по меньшей мере в 40 раз меньше национальных военных расходов государств Евросоюза». Большая часть роста военных расходов стран ЕС должна будет также осуществляться за счет новых военных займов.

При этом Кубилюс не упоминает, что Еврокомиссия уже с легкостью обходила нормы ЕС по военным расходам. Так в 2022–2023 годах поставки вооружений широко финансировались из так называемого Европейского фонда мира. Еврокомиссия объясняла это тем, что данный фонд носит «внебюджетный характер». Поставки по этой линии прервались из-за того, что их заблокировала Венгрия.

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