Каждый третий россиянин среднего возраста недоволен своей жизнью - опрос

15:32 Источник: Интерфакс

Треть россиян в возрасте 45-59 лет считают плохой свою жизненную ситуацию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, реже всех негативно оценивают свою жизненную ситуацию сограждане 18-24 лет - каждый пятый респондент (20%) данной возрастной категории. В целом, согласно опросу, свою жизненную ситуацию, как плохую, оценивают 28% россиян.

В свою очередь, две трети сограждан (68%) считают хорошей свою жизненную ситуацию. По данным исследования, затрудняются дать оценку своей жизненной ситуации 4% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведён в июне 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.



