0
0
75
НОВОСТИ

Каждый третий россиянин среднего возраста недоволен своей жизнью - опрос

15:32 24.06.2021 Источник: Интерфакс

Треть россиян в возрасте 45-59 лет считают плохой свою жизненную ситуацию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".

Согласно исследованию, реже всех негативно оценивают свою жизненную ситуацию сограждане 18-24 лет - каждый пятый респондент (20%) данной возрастной категории. В целом, согласно опросу, свою жизненную ситуацию, как плохую, оценивают 28% россиян.

В свою очередь, две трети сограждан (68%) считают хорошей свою жизненную ситуацию. По данным исследования, затрудняются дать оценку своей жизненной ситуации 4% россиян.

Всероссийский инициативный опрос был проведён в июне 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:00 24.06.2021
Рассчитывать, что ЕС пойдет на улучшение отношений с РФ, сегодня не приходится - Чижов
0
28
15:12 24.06.2021
ЕС ввел экономические секторальные санкции против Белоруссии
0
141
15:00 24.06.2021
Джонсон не считает, что британская сторона лжет о деталях инцидента с эсминцем - агентство
0
157
14:32 24.06.2021
Песков призвал не спешить с выводами об отношениях с Британией после инцидента с эсминцем
0
208
14:22 24.06.2021
Врач Денис Проценко поддержал выдвижение доктора Румянцева в Госдуму
0
168
14:15 24.06.2021
Представители международных корпораций обсудят защиту цепочек поставок на Cyber Polygon 2021
0
187
14:12 24.06.2021
Следователь предлагал Сафронову сотрудничество в обмен на звонок матери - адвокат
0
188
14:00 24.06.2021
Суд в США вынес первый приговор по делу о беспорядках в Капитолии
0
200
13:32 24.06.2021
ВМФ России в 2021 году проведет учения с ВМС Индии и Пакистана - главком
0
219
13:20 24.06.2021
Посол Великобритании вызвана в МИД РФ 24 июня, ей будет сделан жесткий демарш - Захарова
0
236

Возврат к списку