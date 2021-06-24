Каждый третий россиянин среднего возраста недоволен своей жизнью - опрос
15:32 24.06.2021 Источник: Интерфакс
Треть россиян в возрасте 45-59 лет считают плохой свою жизненную ситуацию, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, поступившие в четверг в "Интерфакс".
Согласно исследованию, реже всех негативно оценивают свою жизненную ситуацию сограждане 18-24 лет - каждый пятый респондент (20%) данной возрастной категории. В целом, согласно опросу, свою жизненную ситуацию, как плохую, оценивают 28% россиян.
В свою очередь, две трети сограждан (68%) считают хорошей свою жизненную ситуацию. По данным исследования, затрудняются дать оценку своей жизненной ситуации 4% россиян.
Всероссийский инициативный опрос был проведён в июне 2021 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.
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