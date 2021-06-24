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Олег Леонов: в московском транспорте начала работать система оповещения о пропавших без вести

17:07 24.06.2021

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Фото пресс-службы ОНФ
В общественном транспорте Москвы теперь работает система оповещения о пропавших гражданах, рассказал куратор проектов «ЛизаАлерт» Центра поиска пропавших людей Олег Леонов, который уверен, что она позволит оптимизировать усилия по розыску исчезнувших горожан.

Система оповещения, запущенная в транспорте столицы,  стала важным шагом и большим подспорьем для поисковиков, говорит  Леонов. В ориентировках обозначают фамилию, имя и отчество пропавшего, особые приметы, фото и обязательно - телефон горячей линии, куда можно обратиться с информацией о человеке. Общественник подчеркнул, что круг охвата населения стал шире, теперь информацию будут транслировать для пассажиров метрополитена, Московского центрального кольца, Московских центральных диаметров и наземного транспорта.

«Когда нам приходит заявка на пропавшего человека – очень важно сделать всё, чтобы о поиске узнали как можно больше людей, - подчеркнул куратор проектов «ЛизаАлерт». - Помочь найти человека может каждый, поэтому мы создаем ориентировки на пропавших людей и максимально распространяем их - в социальных сетях, расклеиваем на столбах, остановках. А теперь представьте, сколько людей узнают о потерявшемся, если такая ориентировка появляется на экранах в метро или автобусе. Это десятки и сотни тысяч человек. Мы говорили о том, насколько важна система оповещения о пропавших в городе. Рады, что Департамент транспорта Москвы нас услышал».

После попадания в базу данных информация о пропавшем человеке отображается на всех информационных фасадах города, в транспорте, на LED-экранах, в том числе расположенных вдоль дорог. В этом случае данные получает максимальное количество горожан, что увеличивает шансы найти пропавшего человека и серьезно убыстряет сам поиск.

 

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