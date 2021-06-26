Вакцина от COVID-19 не имеют потенциала влиять на беременность - ВОЗ
13:35 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович сообщила в интервью ТАСС, что женщинам, планирующим беременность, не стоит опасаться прохождения вакцинации от коронавируса.
"Система разработок вакцин и то, что мы знаем о них, [этого] достаточно, чтобы сказать, что ни одна из вакцин, которые сейчас находятся в производстве, не имеют потенциала влиять на беременность", - сказала она, отвечая на вопрос о том, влияет ли вакцина от коронавируса на репродуктивную функцию женщины и стоит ли опасаться вакцинации при планировании беременности.
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