Список "Справедливой России" на выборах в ГД возглавят Миронов, Прилепин и Семигин
14:10 26.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили федеральную часть списка кандидатов партии на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.
Список озвучен Мироновым на съезде партии, который проходит в субботу в подмосковном Красногорске.
Также в первую пятерку входят кинорежиссёр Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.
Всего "справороссы" выдвигают 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223-х кандидатов по одномандатным избирательным округам. Федеральная часть списка состоит из пяти человек.
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