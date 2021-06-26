Список "Справедливой России" на выборах в ГД возглавят Миронов, Прилепин и Семигин

14:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и сопредседатели Захар Прилепин и Геннадий Семигин возглавили федеральную часть списка кандидатов партии на выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Список озвучен Мироновым на съезде партии, который проходит в субботу в подмосковном Красногорске.

Также в первую пятерку входят кинорежиссёр Владимир Меньшов и сенатор от Тамбовской области Александр Бабаков.

Всего "справороссы" выдвигают 307 кандидатов по 36 федеральным группам и 223-х кандидатов по одномандатным избирательным округам. Федеральная часть списка состоит из пяти человек.