Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС - The Times
09:20 28.06.2021 Источник: Эхо Москвы
По сведениям британской газеты Times, Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС. Причем, вне зависимости есть у них прививка от коронавируса, или нет.
Как пишет издание, немецкий канцлер Ангела Меркель намерена объявить Великобританию страной, вызывающей озабоченность, из-за распространения там «индийского штамма» коронавируса.
По словам источников, в пятницу британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Ангелой Меркель и попытается ее переубедить. Эхо Москвы
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