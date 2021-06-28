Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС - The Times

09:20 Источник: Эхо Москвы

По сведениям британской газеты Times, Германия инициирует запрет на въезд граждан Великобритании в ЕС. Причем, вне зависимости есть у них прививка от коронавируса, или нет.

Как пишет издание, немецкий канцлер Ангела Меркель намерена объявить Великобританию страной, вызывающей озабоченность, из-за распространения там «индийского штамма» коронавируса.

По словам источников, в пятницу британский премьер-министр Борис Джонсон встретится с Ангелой Меркель и попытается ее переубедить. Эхо Москвы