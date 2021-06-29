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В Испании одобрили законопроект, позволяющий с 14 лет менять в загсе данные о своем поле

22:40 29.06.2021 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство Испании одобрило во вторник законопроект, который направлен на то, чтобы позволить лицам старше 14 лет изменить данные о своем поле в загсе. Об этом кабмин сообщил в "Твиттере".

"Совет министров одобряет проект закона для реального и действенного равенства трансгендеров и для гарантии прав людей ЛГБТИ", - говорится в публикации.

Согласно инициативе властей страны, любой подданный старше 16 лет сможет обратиться в загс, чтобы исправить данные о своем поле. Лица от 14 до 16 лет будут иметь возможность сделать это при сопровождении своих законных опекунов. От испанцев, решившихся на этот шаг, не будут требовать медицинского или психологического заключения, также нет необходимости в приеме гормональных препаратов.

Также в обращении можно будет изменить свое имя. В течение максимум трех месяцев работник загса должен будет вызвать заявителя, чтобы он подтвердил свой запрос. После его подписания орган будет выносить свое решение в течение месяца.

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