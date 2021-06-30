Сбер открыл финансирование строительства экологичного электрометаллургического комплекса в Выксе на 40 миллиардов рублей

18:15

Сбер в составе синдиката коммерческих банков и ВЭБ.РФ открыли финансирование масштабному проекту «Эколант» в Выксе Нижегородской области. Первый транш составил 33 млн евро, из которых 20% составили средства ВЭБ.РФ и по 40% средства банков-партнеров – Сбера и банка «Открытие».

Средства будут направлены на финансирование создания металлургического комплекса полного цикла по экологичным технологиям в моногороде Выксе Нижегородской области. Проект включает строительство электрометаллургического комплекса и необходимой инфраструктуры с современной технологией производства стали, круглой заготовки и высококачественных слябов по методу прямого восстановления с применением железорудных окатышей и природного газа. Это позволит втрое сократить эмиссию углекислого газа по сравнению с классической доменно-конвертерной технологией выплавки стали. Совокупная стоимость проекта, который реализуется с использованием механизма «Фабрика проектного финансирования», превышает 140 млрд руб., из которых 40 млрд руб. предоставит Сбер.

Проект «Эколант» – металлургический комплекс без коксохимического и доменно-конверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную цепочку «руда-сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн т стали в год и двух машин непрерывной разливки. Запуск производства ожидается в 2025 году. Основная часть продукции будет использоваться для производства широкого листа для труб большого диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска бесшовных труб для добычи нефти и производства железнодорожных колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода Объединенной металлургической компании.

«Мы рады принять участие в финансировании столь масштабного и перспективного проекта «зеленой» металлургии, – поделился первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин. – Этот комплекс станет одним из самых производительных в мире и продемонстрирует, что даже в таких энергоемких отраслях, как металлургия, возможны эффективные ESG-решения, которые позволяют минимизировать углеродный след и воздействие на природу в целом. Так что это во всех отношениях знаковое строительство – не только для отрасли, но для перевода всей отечественной промышленности на «зеленые» рельсы».

«Соглашение об участии в проекте ВЭБ.РФ и партнеры подписали в апреле 2021 года, а спустя всего два месяца уже открыли проектное финансирование, – заметил первый заместитель председателя – член правления ВЭБ.РФ Николай Цехомский. – Первые кредитные средства синдиката будут направлены на оплату контракта на поставку высокотехнологичного оборудования. Это ответственное финансирование: технология проекта позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа в сравнении с традиционной технологией производства стали, соответствует текущим и перспективным международным экологическим требованиям. Проект в Выксе очень важен для всего региона, он даст более 700 новых рабочих мест».

«Металлургический комплекс «Эколант» будет сочетать в себе экологичные технологии и уникальные инженерные решения, – рассказал директор ООО «Эколант» Андрей Кухно. – Он обеспечит зеленой сталью выпуск продукции высоких переделов для топливно-энергетического комплекса и транспортной сферы. Первые средства, которые поступят в рамках финансирования, мы направим на приобретение высокотехнологичного оборудования. Мы признательны нашим банкам-партнерам за профессиональный подход. «Эколант», который планируется запустить в 2025 году, даст импульс развития металлургической отрасли и будет способствовать росту экономики России в целом».

«Мы видим, что спрос на ответственное инвестирование растет – помимо прибыли, целью наших корпоративных клиентов становится устойчивое развитие, – подчеркнула старший вице-президент, директор департамента по работе с клиентами корпоративного и инвестиционного блока банка «Открытие» Екатерина Чиркова. – Для нашей страны «Эколант» стал пилотным проектом «зеленой» металлургии. В нем используются технологии, передовые не только для России, но и для Европы. Речь идет о существенном объеме капитальных вложений и запуске крупного производства в сжатые сроки, что требует консолидации усилий множества сторон, и мы рады оказаться в числе финансовых партнеров, выбранных для реализации столь высокотехнологичного проекта».