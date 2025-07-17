В аэропорту Горно-Алтайск начнет работу международный пункт пропуска

16:35

Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Горно-Алтайск

Министерство транспорта подписало приказ об открытии постоянного многостороннего воздушного грузо-пассажирского пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации в аэропорту Горно-Алтайск. В ближайшее время на территории аэровокзального комплекса откроется международный терминал, который сможет обслуживать пассажиров международных рейсов, как прилетающих в республику, так и вылетающих за рубеж с территории региона. Аэропорт Горно-Алтайск входит в Группу Сбер.

В документе определены пределы нового пункта пропуска через государственную границу и размещение государственных контрольных органов, обеспечивающих работу международного пункта пропуска – Федеральной таможенной службы, пограничного контроля Федеральной службы безопасности, Россельхознадзора, Роспотребнадзора.

«Присвоение аэропорту Горно-Алтайск международного статуса и открытие у нас международного пункта пропуска — историческое событие для Республики Алтай, которое идет в унисон с мощным экономическим развитием региона и обеспечивает дополнительные возможности для развития авиасообщения республики. Это именно тот необходимый и важный шаг, чтобы в жители региона смогли вылетать непосредственно из Горно-Алтайска заграницу, а гостям республики было удобнее добираться. Следующий наш рубеж — непосредственное открытие международного терминала, которое является сложнейшей комплексной задачей, которую мы стараемся решить в кратчайшие сроки на благо жителей и гостей республики», – отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.

Правительство России присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск в марте 2025 года. Решение направлено на социально-экономическое развитие Республики Алтай, рост турпотока, упрощение логистики, привлечение инвестиций, наращивание объёмов внешнеэкономической деятельности региона и в целом улучшение качества жизни в регионе. Сейчас международный терминал аэропорта Горно-Алтайск готовится к открытию ― идут финальные отделочные работы и техническое оснащение здания.

Также в марте текущего года Росавиация и аэропорт Горно-Алтайск заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромного инфраструктуры, в рамках которого предполагается продление взлётно-посадочной полосы, расширение перрона, увеличение количества мест стоянок для воздушных судов, а также строительство новой магистральной рулёжной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы.

Планируется, что к 2028 году завершится полная модернизация аэровокзального комплекса, частью которого станет международный пункт пропуска. Ожидается, что к 2030 году обновлённый аэропорт сможет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год.