В аэропорту Горно-Алтайск начнет работу международный пункт пропуска
16:35 17.07.2025
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Фото предоставлено пресс-службой аэропорта Горно-Алтайск
В документе определены пределы нового пункта пропуска через государственную границу и размещение государственных контрольных органов, обеспечивающих работу международного пункта пропуска – Федеральной таможенной службы, пограничного контроля Федеральной службы безопасности, Россельхознадзора, Роспотребнадзора.
«Присвоение аэропорту Горно-Алтайск международного статуса и открытие у нас международного пункта пропуска — историческое событие для Республики Алтай, которое идет в унисон с мощным экономическим развитием региона и обеспечивает дополнительные возможности для развития авиасообщения республики. Это именно тот необходимый и важный шаг, чтобы в жители региона смогли вылетать непосредственно из Горно-Алтайска заграницу, а гостям республики было удобнее добираться. Следующий наш рубеж — непосредственное открытие международного терминала, которое является сложнейшей комплексной задачей, которую мы стараемся решить в кратчайшие сроки на благо жителей и гостей республики», – отметил генеральный директор аэропорта Горно-Алтайск Владимир Куликов.
Правительство России присвоило международный статус аэропорту Горно-Алтайск в марте 2025 года. Решение направлено на социально-экономическое развитие Республики Алтай, рост турпотока, упрощение логистики, привлечение инвестиций, наращивание объёмов внешнеэкономической деятельности региона и в целом улучшение качества жизни в регионе. Сейчас международный терминал аэропорта Горно-Алтайск готовится к открытию ― идут финальные отделочные работы и техническое оснащение здания.
Также в марте текущего года Росавиация и аэропорт Горно-Алтайск заключили концессионное соглашение о реконструкции аэродромного инфраструктуры, в рамках которого предполагается продление взлётно-посадочной полосы, расширение перрона, увеличение количества мест стоянок для воздушных судов, а также строительство новой магистральной рулёжной дорожки и нового здания аварийно-спасательной службы.
Планируется, что к 2028 году завершится полная модернизация аэровокзального комплекса, частью которого станет международный пункт пропуска. Ожидается, что к 2030 году обновлённый аэропорт сможет принимать более 1,3 миллиона пассажиров в год.
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