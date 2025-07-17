В августе в РФ запускается эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов

18:45 Источник: Интерфакс

Эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов (включая колбасную и аналогичную пищевую продукцию из мяса, субпродуктов или крови животных) планируется провести в РФ с 1 августа 2025 года по 28 февраля 2026 года. Проект постановления подготовил и опубликовал в четверг Минпромторг РФ.

Позднее - с 1 октября 2025 года по 31 августа 2026 года - предполагается провести эксперимент по маркировке в системе "Честный знак" полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, упакованных в потребительскую упаковку (мясные, рыбные, полуфабрикаты из птицы, морепродуктов, замороженные овощи, фрукты, ягоды, грибы).

Добровольные эксперименты планируется провести в рамках подготовки к запуску по поручению президента РФ от апреля этого года обязательной маркировки: с 1 марта 2026 года - в отношении мясных изделий и полуфабрикатов, с 1 сентября 2026 года - в отношении полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции, указано в пояснительной записке к документу.