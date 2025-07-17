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Суд приговорил генерала Шестерова к 6 годам колонии за хищения в парке «Патриот»

17:00 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Одинцовский гарнизонный суд приговорил бывшего замначальника Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Владимира Шестерова к 6 годам колонии и штрафу по делу о махинациях при строительстве парка «Патриот». Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Признать виновным Шестерова в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 292 УК РФ). Путем частичного сложения наказаний назначить ему общий срок наказания в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и штраф в размере 500 тыс. рублей», — зачитал текст приговора судья Алексей Коростелев.

«В качестве дополнительного наказания лишить Шестерова звания „генерал-майор запаса“, — сказано в приговоре суда. Ему также запретили занимать руководящие должности в органах власти и местного самоуправления в течение двух лет после освобождения.

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