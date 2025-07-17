Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой — Нетаньяху
17:40 17.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прекращение огня в районах на юге Сирии удалось добиться силой, в результате интенсивных действий Израиля сирийские войска отошли к Дамаску. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что еврейское государство проводит четкую политику, которая состоит в демилитаризации территории к югу от Дамаска.
«В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу — на семи фронтах», — сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое было распространено его канцелярией.
«Мы (Израиль — прим. ТАСС) разработали четкую политику, которая состоит в демилитаризации территории к югу от Дамаска», — продолжил премьер. «От Голанских высот до района Друзских гор — это одна линия. Вторая линия — защита друзов в районе Друзских гор», — добавил он.
НОВОСТИ
- 18:45 17.07.2025
- В августе в РФ запускается эксперимент по маркировке мясных изделий и полуфабрикатов
- 17:20 17.07.2025
- Цена акций Сбера превысила максимум с февраля 2022 года
- 17:12 17.07.2025
- Госдума приняла закон о введении госпошлины за каждую точку продажи алкоголя
- 17:00 17.07.2025
- Суд приговорил генерала Шестерова к 6 годам колонии за хищения в парке «Патриот»
- 16:35 17.07.2025
- В аэропорту Горно-Алтайск начнет работу международный пункт пропуска
- 16:32 17.07.2025
- Венгрия ввела санкции против трех украинских военачальников
- 16:12 17.07.2025
- Франция завершила военное присутствие в Сенегале, передав два последних объекта
- 16:00 17.07.2025
- Европа забирала себе зерно из «черноморской инициативы» — Путин
- 15:32 17.07.2025
- Песков пока не слышал о призыве Орбана определить, «что такое Украина»
- 15:12 17.07.2025
- ВСУ за сутки потеряли свыше 1 185 военных в зоне СВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать