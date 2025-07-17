Прекращение огня на юге Сирии было достигнуто силой — Нетаньяху

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Прекращение огня в районах на юге Сирии удалось добиться силой, в результате интенсивных действий Израиля сирийские войска отошли к Дамаску. Об этом заявил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, отметив, что еврейское государство проводит четкую политику, которая состоит в демилитаризации территории к югу от Дамаска.

«В результате интенсивных действий [Израиля] было установлено прекращение огня, и сирийские войска отошли к Дамаску. Это прекращение огня, достигнутое силой. Мы достигаем мира через силу, спокойствия через силу, безопасности через силу — на семи фронтах», — сказал Нетаньяху в ходе видеообращения, которое было распространено его канцелярией.

«Мы (Израиль — прим. ТАСС) разработали четкую политику, которая состоит в демилитаризации территории к югу от Дамаска», — продолжил премьер. «От Голанских высот до района Друзских гор — это одна линия. Вторая линия — защита друзов в районе Друзских гор», — добавил он.