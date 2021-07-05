Экологические проблемы России надо решать на государственном уровне, считает общественник Тимофей Баженов

18:36

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Выполнение программ, предусмотренных в экологическом блоке Стратегии национальной безопасности России, крайне важно для страны, считает телеведущий, общественник Тимофей Баженов. По его мнению, нагрузка на окружающую среду уже достигла пика и решать проблему необходимо на государственном уровне. «Появление в Стратегии национальной безопасности целого раздела, связанного с экологическими проблемами, было ожидаемо, - говорит общественник. - Особенно радует, что инициативы Движения Баженова, такие как восстановление программы подготовки общественных инспекторов по охране окружающей среды и двукратное компенсационное восстановление лесов полностью соответствую трендам обозначенным президентом в Стратегии». Напомним, Владимир Путин на днях утвердил Стратегию национальной безопасности, обозначив основные направления сбережения окружающей среды. Была поставлена задача увеличения площади восстановления лесов, в РФ должен быть повышен степень надзора за экологической сферой – к этому процессу будут активнее привлекать представителей общественного контроля. Также планируется повысить уровень экологического образования.Тимофей Баженов ранее предлагал идеи решения проблем, связанных с экологией. Например, предлагал повысить штрафы за нарушение природоохранного законодательства и удвоить масштаб компенсационного восстановления вырубленных лесов. Тимофей Баженова призывал также повысить роль гражданского общества, в частности, общественных инспекторов, в контролировании соблюдения экологических норм.