Банк России, Mastercard и Visa обсудят развитие цифровых валют на Cyber Polygon 2021

14:40

Представители Центрального банка РФ и платёжных систем Mastercard и Visa на очередном ежегодном онлайн-тренинге по кибербезопасности Cyber Polygon 2021 рассмотрят безопасное развитие цифровых валют. Тренинг пройдет 9 июля 2021 года.

В дискуссии под названием «Новый мир — новая валюта. Как обеспечить устойчивость финансовой системы с развитием цифровых валют?» примут участие заместитель председателя Центрального банка РФ Алексей Заботкин, президент Mastercard Europe Марк Барнетт и глава стратегических партнерств, старший вице-президент Visa Мэттью Дилл. Модератором выступит руководитель финансовых и валютных инициатив Всемирного экономического форума Мэттью Блейк.

Будут обсуждаться вопросы развития и рисков, связанных с цифровыми валютами, рассматриваться меры стабилизации финансовых институтов, а также защиты финансовой системы от угроз, связанных с активным развитием цифровых технологий.

В свете объявления Сальвадором биткоина официальным платежным средством, остальные ведущие финансовые институты, в том числе и Центробанк разрабатывают свои версии криптовалют. Криптовалюты принимаются платежными системами, что влечет за собой необходимость принятия мер по связанным с этим рискам.

Обсуждение будет проходить в рамках онлайн-трансляции мероприятия 9 июля в 13:40. Подключиться к трансляции можно на главной странице сайта Cyber Polygon, предварительная регистрация не требуется.

Мероприятие организует компания по стратегическому управлению цифровыми рисками BI.ZONE (входит в экосистему Сбера) при поддержке Центра кибербезопасности Всемирного экономического форума (ВЭФ) и Интерпола. Тренинг проводится на ежегодной основе и в 2021 году пройдет уже в третий раз.

Также в рамках Cyber Polygon 2021 намечен тренинг для технических экспертов, в котором примут участие серьезные международные корпорации, зарегистрировались 200 команд из 48 стран. Участники отработают действия команды реагирования при таргетированной атаке на цепочку поставок (supply chain) в рамках корпоративной экосистемы.